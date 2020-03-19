2020-03-19T12:17:25+03:00
Общество

Минздрав опроверг информацию о поквартирных обходах ставропольцев на проверку коронавируса

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе работает круглосуточная горячая линия по телефонам: 8-962-448-59-80, 8(8652)36-78-74
Ася АСРЯН
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На данный момент, 19 марта 2020 года заболевших коронавирусной инфекцией в регионе нетНа данный момент, 19 марта 2020 года заболевших коронавирусной инфекцией в регионе нетФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
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Жителям Ставрополья стали приходить сообщения, что по домам ходят люди, чтобы проверить ставропольцев на коронавирус.

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Краевое министерство здравоохранения заявляет, что «подворовые и поквартирные обходы граждан медицинскими организациями, подведомственными региональному ведомству, как дополнительная профилактическая мера не вводились».

В пресс-службе уточнили, что меднаблюдение на дому специалисты медгосударственной системы здравоохранения проводят только тех людей, которые находятся на самоизоляции после возвращения из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

При этом эти представители медорганизаций имеют соответствующее удостоверение. Работа ведется в тесном взаимодействии с управлением Роспотребнадзора по краю. Во всех других случаях ставропольцы должны быть осторожны и осмотрительны. Не исключено, что мошенники могут воспользоваться ситуацией в своих корыстных целях.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе работает круглосуточная горячая линия по телефонам: 8-962-448-59-80, 8(8652)36-78-74.

На данный момент, 19 марта 2020 года заболевших коронавирусной инфекцией в регионе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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