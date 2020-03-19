Минздрав опроверг информацию о поквартирных обходах ставропольцев на проверку коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T12:17:25+03:00

На данный момент, 19 марта 2020 года заболевших коронавирусной инфекцией в регионе нет Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе работает круглосуточная горячая линия по телефонам: 8-962-448-59-80, 8(8652)36-78-74

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Жителям Ставрополья стали приходить сообщения, что по домам ходят люди, чтобы проверить ставропольцев на коронавирус.

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Краевое министерство здравоохранения заявляет, что «подворовые и поквартирные обходы граждан медицинскими организациями, подведомственными региональному ведомству, как дополнительная профилактическая мера не вводились».

В пресс-службе уточнили, что меднаблюдение на дому специалисты медгосударственной системы здравоохранения проводят только тех людей, которые находятся на самоизоляции после возвращения из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

При этом эти представители медорганизаций имеют соответствующее удостоверение. Работа ведется в тесном взаимодействии с управлением Роспотребнадзора по краю. Во всех других случаях ставропольцы должны быть осторожны и осмотрительны. Не исключено, что мошенники могут воспользоваться ситуацией в своих корыстных целях.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе работает круглосуточная горячая линия по телефонам: 8-962-448-59-80, 8(8652)36-78-74.

На данный момент, 19 марта 2020 года заболевших коронавирусной инфекцией в регионе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU