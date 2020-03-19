Губернатор Ставрополья прокомментировал идею ограничить въезд на КМВ

19 Март 2020 2020-03-19T11:43:18+03:00

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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров оценил инициативу ограничить въезд на курорты Минеральных Вод. С такой идей выступил активист на встрече губернатора и представителя СПЧ Валерия Фадеева в Пятигорске.

Общественник сказал, что в Советском Союзе, чтобы приехать на курорты, надо было собирать справки и анализы. Без них воспользоваться услугами санаториев было невозможно. Такая практика, по мнению активиста, и сейчас необходима из-за того, что нагрузка на КМВ увеличивается.

Владимиров ответил, что не видит нужды в введении такой системы. Туристы приезжают в города-курорты именно за тем, чтобы поправить здоровье. У местных санаториев есть приличная лабораторная база, которая позволит проводить исследования на месте. Такие категорические меры пагубно скажутся на развитии Ставрополья, считает губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU