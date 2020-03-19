2020-03-19T11:47:34+03:00
Общество

На Ставрополье раскрыли подробности резонансного убийства трёх мужчин

Застолье с алкоголем в гараже закончилось трагедией
Ася АСРЯН
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В реанимацию доставили ещё одного травмированного 38-летнего участника пьянки. Врачам удалось спасти ему жизньВ реанимацию доставили ещё одного травмированного 38-летнего участника пьянки. Врачам удалось спасти ему жизньФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошёл утром 1 июня прошлого года в Пятигорске. Там в одном из гаражей шесть мужчин распивали алкоголь. Во время застолья между двумя собутыльниками произошёл конфликт.

Один из них взял нож, который нашёл в гараже, и ударил им 43-летнего, 36-летнего и 38-летнего ставропольцев. От полученных травм двое из них скончались на месте. Один – умер в больнице.

В реанимацию доставили ещё одного травмированного 38-летнего участника пьянки. Врачам удалось спасти ему жизнь.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, следователи уже опросили более 20 свидетелей громкого инцидента. Правоохранители назначили 30 судебных экспертиз. Собранные доказательства направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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