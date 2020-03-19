На Ставрополье пьяный пастух угнал внедорожник хозяина
В отдел полиции Кировского округа с заявлением об угоне автомобиля обратился житель соседнего региона.
Выяснилось, что мужчина приехал на свою ферму и, оставив ключи в замке зажигания машины, ушёл пасти скот. Через четыре часа он вернулся на место, где припарковал внедорожник, но её там его не было.
Вскоре угнанный автомобиль удалось обнаружить в ангаре этого же фермерского хозяйства с поврежденным бампером, но в технически исправном состоянии. Правоохранители нашли угонщика. Им оказался 38-летний ранее судимый мужчина.
Злоумышленник рассказал, что помогал потерпевшему ухаживать за животными на ферме. В день угона он был пьян и захотел покататься по полям на внедорожнике.
По пути лихач заехал в канаву и повредил бампер автомобиля. После этого он вернулся на ферму и загнал машину в ангар.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Сейчас мужчина находится под стражей. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе МВД России по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU