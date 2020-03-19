Трое ставропольцев пытались продать через интернет-магазин синтетические наркотики

19 Март 2020 2020-03-19T12:51:38+03:00

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенное в особо крупном размере» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полицейские изъяли наркотики синтетического происхождения массой более 260 граммов, что является особо крупным размером

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В Ессентуках правоохранители получили информацию о том, что трое мужчин купили наркотики синтетического происхождения и занимаются его фасовкой, чтобы потом продать товар.

По месту жительства этих злоумышленников провели обыск.

Полицейские изъяли наркотики синтетического происхождения массой более 260 граммов, что является особо крупным размером.

Подозреваемых доставили в отдел полиции. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД России по региону, мужчины признались, что изъятое предназначалось для незаконного сбыта через интернет-магазин.

Поймали мужчин, которые пытались продать синтетические наркотики.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенное в особо крупном размере».

Ранее «Комсомолка» писала, что в одном из округов Ставрополья пьяный пастух угнал внедорожник своего хозяина. Нетрезвый работник захотел прокатиться на машине по полям в одиночестве.

ИСТОЧНИК KP.RU