На Ставрополье 80 водителей могут лишиться прав за нарушение скоростного режима

19 Март 2020 2020-03-19T13:55:49+03:00

Все материалы направлены в суд для принятия решения о наказании Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Почти каждый шестой лихач может лишиться права управления сроком до 1 года

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На Ставрополье завершилась акция «Скорость», которая проходила с 12 по 14 марта. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, всего составили около 500 административных материалов за нарушение водителями скоростного режима.

Итоги рейдов показали, что почти каждый шестой лихач может лишиться права управления сроком до 1 года – 80 водителей нарушили установленный скоростной режим на 60 и более километров.

Все материалы направлены в суд для принятия решения о наказании.

ИСТОЧНИК KP.RU