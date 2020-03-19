2020-03-19T14:04:54+03:00
Общество

В Ставропольском крае в ближайшие выходные пройдёт рейд «Скорость»

Основная причина ДТП с пострадавшими и погибшими в регионе – несоответствие скорости конкретным дорожным условиям
Ася АСРЯН
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Руководство Госавтоинспекции напоминает, что основная причина ДТП с пострадавшими и погибшими в регионе – несоответствие скорости конкретным дорожным условиямРуководство Госавтоинспекции напоминает, что основная причина ДТП с пострадавшими и погибшими в регионе – несоответствие скорости конкретным дорожным условиямФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В эти выходные, 21-22 марта на дорогах Ставропольского края пройдёт акция «Скорость». Руководство Госавтоинспекции в очередной раз обращается к участникам дорожного движения с напоминанием, что основная причина ДТП с пострадавшими и погибшими в регионе – несоответствие скорости конкретным дорожным условиям.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье завершилась акция «Скорость», которая проходила с 12 по 14 марта.

Итоги рейдов показали, что почти каждый шестой лихач может лишиться права управления сроком до 1 года – 80 водителей нарушили установленный скоростной режим на 60 и более километров.

Все материалы направлены в суд для принятия решения о наказании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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