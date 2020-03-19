2020-03-19T15:19:20+03:00
Общество

В Ставрополе открыли горячую линию по защите прав иностранных граждан

Это делается для того, чтобы жизнь иностранных студентов в нашем городе была комфортной и безопасной
Ася АСРЯН
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Прокуратура открыла горячую линию по вопросам нарушения прав иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как объяснили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевого центра, в нашем городе учатся сотни студентов из десятков иностранных государств. Немало заграничных жителей приезжает сюда на работу. Необходимо, чтобы их жизнь в нашем регионе была комфортной и безопасной.

Позвонить на горячую линию можно по тел.: 26-14-39. Всю поступившую информацию проверят и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Также при нарушении прав можно направить в прокуратуру города письменное обращение. В нём нужно указать фамилию, имя, отчество (при его наличии) заявителя, почтовый или электронный адрес на который должен быть направлен ответ, номер телефона (при наличии), изложить суть вопроса.

Ранее «Комсомолка» писала, что в эти выходные, 21-22 марта на дорогах Ставропольского края пройдёт акция «Скорость». Руководство Госавтоинспекции в очередной раз обращается к участникам дорожного движения с напоминанием, что основная причина ДТП с пострадавшими и погибшими в регионе – несоответствие скорости конкретным дорожным условиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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