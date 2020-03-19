2020-03-19T17:40:58+03:00
Общество

Минздрав просит ставропольцев следить за официальными сообщениями о случаях заражения коронавируса

Всю правдивую, своевременную информацию об эпидситуации можно узнать на официальном сайте Роспотребнадзора
Ася АСРЯН
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Минздрав по Ставропольскому обращается ко всем жителям региона: следить только за проверенной информацией.

Всю правдивую, своевременную информацию об эпидситуации можно узнать на официальном сайте Роспотребнадзора, а также специально созданном ресурсе https://стопкоронавирус.рф/ Специально для граждан в целях информирования об эпидситуации по новой коронавирусной инфекции, а также для тех, кто вернулся с территорий, где зарегистрирован nCoV-2019, работает круглосуточная «горячая линия» по телефонам: 8-962-448-59-80, 8(8652)36-78-74.

Ежедневно через средства массовой информации жителям Ставрополья представители минздрава будут рассказывать о реальном положении дел.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае появился первый положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Главный врач краевой инфекционной больницы о том, какая работа будет проводиться дальше, в связи с подозрением на коронавирус

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Пациента поместили на карантин, он находится под надзором врачей. Как уточнил губернатор, человек вернулся на Ставрополье из-за рубежа. На данный момент координационный совет по противодействию коронавирусу отрабатывает родственников пациента с подозрением и круг его контактов.

На Ставрополье зафиксировано первое подозрение на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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