2020-03-19T17:22:20+03:00
Общество

На Ставрополье экс-сотрудник УФСИН получил срок за вымогательство

Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах на три года
Ася АСРЯН
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Экс-заместитель начальника отдела безопасности федерального казенного учреждения исправительной колонии № 6 УФСИН России по краю Александр Ковалев признан виновным в получении и вымогательстве взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального СКР России, с апреля по октябрь 2018 года Ковалев вымогал деньги у осуждённых, угрожая водворением в помещение камерного типа. А также продавал им изъятые у них телефоны.

Кроме того, он получил от осуждённого взятку в размере 14 тысяч рублей за непринятие им мер, направленных на ужесточение условий содержания осужденного.

Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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