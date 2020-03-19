Ставропольскую краевую инфекционную больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T18:35:34+03:00

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Вечером 19 марта "КП-Северный Кавказ" узнала у главного врача Краевой клинической инфекционной больницы Ставрополя, что заведение закрыли на карантин.

- Подтверждаю, - ответил нам Александр Боблов на вопрос о закрытии учреждения из-за коронавируса.

В связи с этим прием больных прекращен. Напоминаем, сегодня губернатор Ставрополья сообщил о первом положительном тесте на коронавирус у местного жителя. Подчеркивается, что это только подозрение. Пациент на карантине под наблюдением врачей. Как уточнил глава региона Владимир Владимиров, человек вернулся в Ставрополь из-за рубежа. Координационный совет по противодействию коронавирусу уже проверяет его окружение.

Коронавирус на Ставрополье: в крае зафиксирован первый случай подозрения на заболевание 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU