В Ессентуках детские учреждения проходят плановую дезинфекцию
Все детские дошкольные, школьные и учреждения дополнительного образования города в полном объеме оснащены дезинфицирующими средствами. Обработка помещений идет строго в соответствии с санитарным графиком.
В каждой школе и детсаду имеется запас необходимых для обработки средств. Их наличие ежедневно проверяет специальная комиссия Управления образования города.
Сегодня на средства дезинфекции выделены дополнительные финансы, также в качестве благотворительной помощи частным предпринимателем города Ессентуки были переданы 500 литров дезинфицирующего средства для обработки всех видов поверхностей. Это примерно двухмесячный запас необходимого объема. В школах и детсадах обрабатываются подоконники, стены, полы, пищеблоки и санитарные комнаты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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