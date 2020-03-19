В Ставрополе положительный тест на коронавирус нашли у врача

19 Март 2020 2020-03-19T21:24:33+03:00

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Первый положительный тест на коронавирус показали анализы врача, вернувшейся в Ставрополь из-за границы. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края у себя в соцсетях:

Коронавирус на Ставрополье: в крае зафиксирован первый случай подозрения на заболевание 00:00 00:00

- После моего поста о первом подозрении на коронавирус в крае было много обеспокоенных откликов, и я это очень понимаю, - пишет Владимир Владимиров. - Но появились и информационные спекуляции. Прошу всех не поддаваться эмоциям. Ситуация и правда непростая, и сейчас очень важно сохранять здравый смысл. Пойдем по пунктам. Женщина, у которой есть подозрение на коронавирус, является врачом. Она находится в реанимации, в состоянии средней тяжести. Медики борются за ее жизнь. А мы ждем подтверждения или неподтверждения диагноза из новосибирской лаборатории. Роспотребнадзор и наш Минздрав проверяют состояние здоровья всех контактировавших с пациенткой лиц, берут их на контроль и проводят профилактику. Ситуацию держу на контроле.

Губернатор рассказал, у кого в Ставрополе нашли подозрение на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU