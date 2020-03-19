2020-03-19T21:24:33+03:00
Происшествия

В Ставрополе положительный тест на коронавирус нашли у врача

Об этом сообщил глава региона [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Первый положительный тест на коронавирус показали анализы врача, вернувшейся в Ставрополь из-за границы. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края у себя в соцсетях:

Коронавирус на Ставрополье: в крае зафиксирован первый случай подозрения на заболевание

00:00
00:00

- После моего поста о первом подозрении на коронавирус в крае было много обеспокоенных откликов, и я это очень понимаю, - пишет Владимир Владимиров. - Но появились и информационные спекуляции. Прошу всех не поддаваться эмоциям. Ситуация и правда непростая, и сейчас очень важно сохранять здравый смысл. Пойдем по пунктам. Женщина, у которой есть подозрение на коронавирус, является врачом. Она находится в реанимации, в состоянии средней тяжести. Медики борются за ее жизнь. А мы ждем подтверждения или неподтверждения диагноза из новосибирской лаборатории. Роспотребнадзор и наш Минздрав проверяют состояние здоровья всех контактировавших с пациенткой лиц, берут их на контроль и проводят профилактику. Ситуацию держу на контроле.

Губернатор рассказал, у кого в Ставрополе нашли подозрение на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минздраве Ставропольского края прокомментировали слух о смерти пациентки с подозрением на коронавирус
В Ставрополе положительный тест на коронавирус нашли у врача
В Ессентуках детские учреждения проходят плановую дезинфекцию
Ставропольскую краевую инфекционную больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
На Ставрополье экс-сотрудник УФСИН получил срок за вымогательство
Минздрав просит ставропольцев следить за официальными сообщениями о случаях заражения коронавируса
В Ставропольском крае появился первый положительный тест на коронавирус
В Ставрополе открыли горячую линию по защите прав иностранных граждан
В Ставропольском крае в ближайшие выходные пройдёт рейд «Скорость»
На Ставрополье 80 водителей могут лишиться прав за нарушение скоростного режима
Мать-веганку ограничили в родительских правах после комы дочери
Трое ставропольцев пытались продать через интернет-магазин синтетические наркотики
На Ставрополье пьяный пастух угнал внедорожник хозяина
На Ставрополье раскрыли подробности резонансного убийства трёх мужчин
Губернатор Ставрополья прокомментировал идею ограничить въезд на КМВ
Минздрав опроверг информацию о поквартирных обходах ставропольцев на проверку коронавируса
На Ставрополье мужчина ответит за взятку полицейскому
Секс-скандал экс-мэра Георгиевска обсудили на программе «Пусть говорят»
В Железноводске мероприятия проведут в YouTube из-за угрозы коронавируса
На Ставрополье пьяный водитель притворился спящим, чтобы скрыться от полицейских
В Ставропольском крае власти ввели режим повышенной готовности до июля
В Ингушетии из-за короновируса на самоизоляцию отправлены полтора десятка человек