2020-03-20T09:40:37+03:00
Общество

На Ставрополье в аварии погиб 61-летний водитель иномарки

Погибший более 35 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Инцидент произошёл 19 марта, около 13:00, на автодороге «Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды» Грачевского района.

Там водитель автомобиля «Опель Зафира» съехал с дороги и врезался в дерево. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю.

От полученных травм 61-летний водитель, житель Зеленокумска, скончался.

Выяснилось, что за последние два года погибший более 35 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

Кроме того, в момент ДТП у водителя был неисправен ремень безопасности, что способствовало получению смертельных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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