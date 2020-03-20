В Ставропольском крае водитель легковушки врезался в дерево и погиб

20 Март 2020 2020-03-20T09:55:08+03:00

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Инцидент произошёл 20 марта, около 03:00, в посёлке Комсомолец Кировского округа. Водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением и врезался в препятствие.

От полученных травм 50-летний местный житель скончался на месте. За последние два года водитель к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье в аварии погиб 61-летний водитель иномарки. Мужчина более 35 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

По фактам двух смертельных аварий проводятся проверки, обстоятельства и точные причины смерти устанавливаются. Не исключены причины плохого самочувствия.

ИСТОЧНИК KP.RU