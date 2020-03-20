На Ставрополье подполковник полиции вымогал у мужчины три миллиона рублей

20 Март 2020 2020-03-20T11:14:56+03:00

Против него возбудили уголовное дело по статье: «Покушение на мошенничество»

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Бывший сотрудник ОМВД России по Предгорному району подполковник полиции стал фигурантом уголовного дела, связанного с вымогательством. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, злоумышленник вымогал три миллиона рублей у жителя Пятигорска, якобы для передачи их полицейским за не привлечение к уголовной ответственности за совершенное преступление.

4 февраля подполковника полиции задержали с поличным при получении требуемой суммы. Против него возбудили уголовное дело по статье: «Покушение на мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU