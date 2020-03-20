2020-03-20T12:03:09+03:00
Общество

В Ставрополе нетрезвый водитель поблагодарил инспекторов за остановку

Хотя сначала мужчина не соглашался с результатами проверки на алкоголь
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя на одной из улиц Ставрополя. Мужчина при повороте на перекрестке чуть не задел припаркованную машину, чем привлек к себе внимание. Разговор между полицейским и нарушителем попал на видео, которое опубликовала пресс-служба ГИБДД.

- Сотрудники заметили признаки опьянения сразу: водитель невнятно разговаривал, едва держался на ногах и вел себя неадекватно, сообщив, что его состояние не влияет на его качества вождения и нет страшного в том, что он проехал несколько метров в нетрезвом виде, - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что в крови мужчины 1,5 промилле этанола. Это считается сильным опьянением. Но мужчина был не согласен с показаниями прибора и потребовал отвести его в больницу, чтобы пройти тест вновь. Там опьянение установили и доктора.

"Спасибо, братуха": несогласие с показаниями техники и благодарность нетрезвого водителя.Видео: ГИБДД МВД по Ставропольскому краю

- По данному факту в отношении гражданина был составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КРФобАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения). Мужчине грозит от полутора до двух лет лишения права управления и штраф в размере 30 тысяч рулей, - сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Машину у горе-водителя изъяли, ее отвезли на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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