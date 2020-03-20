В Ставропольском крае парень ответит за смерть пенсионера
Инцидент произошёл вечером 21 июня на обочине автодороги около села Ачикулак. Там между 26-летний житель села Кара-Тюбе и его знакомый поссорились из-за малозначительного повода.
Молодой человек ударил кулаком по лицу 61-летнего приятеля. От удара пенсионер упал на землю, а парень уехал домой, оставив его на месте происшествия.
Пожилого человека обнаружил полицейский, который и доставил его в больницу. Там потерпевший от полученных травм скончался. Против молодого злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Оставление в опасности». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по Ставрополью.
Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU