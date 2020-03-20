2020-03-20T12:19:34+03:00
Общество

В Ставропольском крае парень ответит за смерть пенсионера

Молодой человек ударил мужчину, тот упал на землю. Злоумышленник ушел, оставив его умирать
Ася АСРЯН
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Инцидент произошёл вечером 21 июня на обочине автодороги около села Ачикулак. Там между 26-летний житель села Кара-Тюбе и его знакомый поссорились из-за малозначительного повода.

Молодой человек ударил кулаком по лицу 61-летнего приятеля. От удара пенсионер упал на землю, а парень уехал домой, оставив его на месте происшествия.

Пожилого человека обнаружил полицейский, который и доставил его в больницу. Там потерпевший от полученных травм скончался. Против молодого злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Оставление в опасности». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по Ставрополью.

Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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