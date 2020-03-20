Как в Северной Осетии газовики наказывают нарушителей

20 Март 2020 2020-03-20T12:22:04+03:00

С начала года выдано 142 предписания и отключено 26 газовых прибора

Изменить размер текста: A A

Специалисты ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в ходе технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) на территории Республики Северная Осетия - Алания в январе-феврале 2020 года выдали 142 предписания устранить нарушения эксплуатации газового оборудования и отключили 26 газовых прибора.

Основные причины отключения от газоснабжения - самовольная установка, замена, перенос и подключение газового оборудования, неисправность газовых приборов, нарушение работы дымоходов и вентиляционных каналов, отсутствие договоров на техническое обслуживание (ТО) и ремонт внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования. С начала года газовики провели техническое обслуживание газового оборудования в 5,435 тыс. домовладениях. Заключили 3,643 тыс. договоров на ТО ВДГО.

- Нарушения правил безопасности, использование неисправных газовых приборов, самовольная газификация - все это может стать причиной несчастных случаев. Поэтому профилактические осмотры газового оборудования, которые проводят специалисты нашей компании, своевременное техобслуживание являются обязательными и помогут обеспечить безопасность в домах и квартирах горожан, - отметил заместитель директора - главный инженер Руслан Худиев.

ИСТОЧНИК KP.RU