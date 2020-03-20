1,5 тысячи маршруток, автобусов и троллейбусов дезинфицируют в Ставрополе

20 Март 2020 2020-03-20T13:22:35+03:00

Процедуру проводят каждый день по несколько раз

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Каждый день в Ставрополе дезинфицируют 1,5 тысячи единиц общественного транспорта. Процедура проходит утром и еще несколько раз в течение дня, передает пресс-служба мэрии на своем официальном сайте.

- Перед выходом на линию, и еще несколько раз - в течение рабочего дня - поручни, дверные ручки, сиденья и стекла протираются обеззараживающими средствами. Они в достаточном количестве есть у всех перевозчиков, - говорится в сообщении администрации города.

Дезинфекция общественного транспорта в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уборку транспорта водители фиксируют в журнале. На конечной остановке салон всех машин проветривают. За соблюдением профилактики следят специалисты комитета городского хозяйства администрации города, СМУТП, ЕЦДС пассажирского транспорта Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU