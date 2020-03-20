2020-03-20T15:00:09+03:00
Общество

В Ставрополе ищут вандалов, разбивших остановку общественного транспорта

Ставропольцы в комментариях к посту пишут, что есть вероятность, что это дело рук некого «маньяка»
Ася АСРЯН
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Фото: vk.com/26stavФото: vk.com/26stav
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Инцидент произошёл на улице Объездной краевого центра. Там вандалы не пожалели остановку общественного транспорта.

Хулиганы выбили стекло и по традиции сбежали с места происшествия. Об инциденте пишет «Ставропольская правда» со ссылкой на местный паблик в сети.

Ставропольцы в комментариях к посту пишут, что есть вероятность, что это дело рук некого «маньяка».

Другие смотрят на проблему проще – это хулиганы, которые портят павильоны из вредности. Вандалов, кстати, уже ищут. И по мнению горожан, они кроме жесткой критики, заслуживают ещё и наказание.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что В Ставрополе рассказали, как живёт первая пациентка с подозрением на коронавирус. Корреспондентам удалось связаться с главным врачом краевой инфекционной больницы Александром Бобловым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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