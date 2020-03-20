В Ставрополе 21 марта развернётся ярмарка выходного дня

20 Март 2020 2020-03-20T14:33:30+03:00

Горожане смогут закупиться молочной, мясной продукцией, а также фруктами и овощами от местных производителей

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе в субботу, 21 марта откроется ярмарка выходного дня. Она развернётся на проспекте Кулакова, 52. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

На ярмарке выходного дня гости и жители Ставрополя могут купить бакалейную, молочную, хлебобулочную продукцию, а также овощи и фрукты от местных производителей. Торговые ряды будут работать с 08:00 до 16:00.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, как живёт первая пациентка с подозрением на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU