2020-03-20T14:41:07+03:00
Общество

С начала года в Ставропольском крае купили 3 миллиона медицинских масок

Недостаток изделий есть
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С начала 2020 года жители и гости Ставропольского края приобрели в аптеках три миллиона медицинских масок. Власти налаживают поставку изделий в регион, сообщила заместитель министра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая на брифинге.

Как отметил спикер, в крае проводят постоянный мониторинг того, есть ли в аптеках противовирусные лекарства. Сейчас дефицита нет. По словам замминистра, жители региона могут купить препарат более 34 наименований. Прорабатывается вопрос о наличии в аптеках антисептиков.

- С 1 января в аптеках края реализовано три миллиона одноразовых масок. Это без остатка масок в лечебно-профилактических заведениях. Недостаток есть. Вопрос решается. Маски все равно в продаже появляются, но, не будь ажиотажа, хватило бы всем, - сказала Дроздецкая.

По мнению чиновника, люди, скупая маски, не понимают, что потом будут делать с запасом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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