На Ставрополье в храмах будут молиться об избавлении от коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T14:56:55+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, как живёт первая пациентка с подозрением на коронавирус. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Священники просят тех, кто находится в зоне риска, молиться дома

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В Ставропольском крае в храмах будут возноситься молитвы о скорейшем выздоровлении больных и избавлении от нового вируса. Об этом рассказали в пресс-службе Пятигорской и Черкесской епархии.

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Священники просят тех, кто находится в зоне риска, молиться дома. А тем прихожанам, которые сейчас на карантине – просят не расстраиваться.

Как информируют в пресс-службе, священники будут приходить к ним, а также к престарелым и одиноким прихожан домой.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, как живёт первая пациентка с подозрением на коронавирус.

- Состояние больной без изменений. Она не на аппаратном дыхании. Женщина самостоятельно спокойно перемещается. Ухудшения нет, температура ставропольчанки - 37,3, 37,4. Пациентка получает всю необходимую терапию на сегодняшний день. В общем-то, динамика стабильная, - прокомментировал главный врач краевой инфекционной больницы Александр Боблов.

ИСТОЧНИК KP.RU