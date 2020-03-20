Ботанический сад в Ставрополе закрыли на неопределенный срок

20 Март 2020 2020-03-20T15:24:09+03:00

Об этом сообщила пресс-служба организации

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В Ставрополе для посещения закрыли Ботанический сад. Вход для гостей недоступен с 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба сада в своем Instagram-аккаунте.

- Это временная мера. Когда откроемся - пока что не известно, - написала администрация.

Ранее стало известно, что Министерство образования Ставропольского края продлило школьные каникулы до 12 апреля. Кроме этого, на карантин закроются детские сады и учреждения профобразования.

ИСТОЧНИК KP.RU