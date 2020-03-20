В Ставропольском крае мужчина из-за двухмиллионного долга может лишиться внедорожника

20 Март 2020 2020-03-20T15:25:47+03:00

У горе-плательщика есть 10 дней, чтобы исправиться и вернуть автомобиль обратно

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У жителя Шпаковского района судебные приставы арестовали Renault Duster. Мужчина задолжал банку и налоговой инспекции более двух миллионов рублей. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Ставрополец всячески избегал встреч с судебными приставами. Известно, что должник официально не работал. Во время рейда специалисты узнали, что у мужчины есть внедорожник.

Хозяину машины предложили погасить задолженность через переносной платёжный терминал. Однако должник сказал, что платит по одной тысяче рублей в месяц и считает эту сумму достаточной.

Тогда сотрудники краевого УФССП арестовали внедорожник мужчины. И теперь если в течение 10 дней ставрополец не погасит задолженность, то машину передадут в специализированную организацию для реализации. А полученные деньги пойдут в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU