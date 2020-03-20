«СтрелаАвто» в Минеральных Водах предлагает выгодные условия для «шкодоводов»

20 Март 2020 2020-03-20T15:49:28+03:00

У официального дилера SKODA можно получить масляный сервис за 4900 руб.

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Автомобилисты знают, насколько важно вовремя и правильно менять масло. Оно имеет определенные свойства и необходимо для безотказной работы двигателя, поддерживая рабочие характеристики на необходимом уровне. Свойства моторного масла меняются по прошествии времени или с увеличением пробега, поэтому замену необходимо проводить периодически.

Специалисты официального дилера ŠKODA «СтрелаАвто» знают, какое масло и масляный фильтр необходимы каждому автомобилю и как качественно провести их замену. Сервисные работы выгодно проходить у официального дилера ŠKODA «СтрелаАвто».

Масляный сервис ŠKODA - это специальный комплекс услуг для гарантийных автомобилей ŠKODA, сочетающий в себе высокое качество обслуживания и доступную цену. В стоимость уже включены оригинальные комплектующие и масло, полностью подходящие автомобилям ŠKODA, и все работы профессиональных сотрудников дилерского центра.

Только до 29 марта официальный дилер ŠKODA «СтрелаАвто» объявляет специальные условия на обслуживание гарантийных автомобилей! Теперь масляный сервис будет стоить всего 4900 руб.*

Фиксированная стоимость включает следующие виды работ: замена масла и масляного фильтра, проверка воздушного и салонного фильтров, интерактивная приемка, проверка по 27 пунктам.

Подробную информацию по условиям получите у официального дилера ŠKODA «СтрелаАвто» в Минеральных Водах и по телефону: 8-87922-6-5353.

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ИСТОЧНИК KP.RU