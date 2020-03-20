В Ставрополе рассказали, как получить больничный на время карантина

20 Март 2020 2020-03-20T16:48:20+03:00

Напомним, что в связи с первым подозрением на карантин закрыли Краевую клиническую инфекционную больницу в Ставрополе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителям региона также объяснили, что будет с теми, кто не соблюдал карантин

Изменить размер текста: A A

Управление Роспотребнадзора по краю напоминает жителям Ставрополья, чтобы COVID-19 не распространялся, людям, у которых был контакт с больными или тем, кто вернулся из путешествия, нужно сообщить о своём возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Дни закрытых дверей: соцучреждения Ставрополья уходят на карантин из-за коронавируса 00:00 00:00

А также соблюдать обязательный карантин у себя дома 14 дней. В это время ставропольцам врачи открывают лист нетрудоспособности на две недели.

Кстати, чтобы получить больничный, не нужно приходить в поликлинику. По словам медиков, его можно заказать по телефону и его доставят на дом.

Если человек нарушил режим карантина, то его помещают в инфекционный стационар.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, как живёт первая пациентка с подозрением на коронавирус.

- Состояние больной без изменений. Она не на аппаратном дыхании. Женщина самостоятельно спокойно перемещается. Ухудшения нет, температура ставропольчанки - 37,3, 37,4. Пациентка получает всю необходимую терапию на сегодняшний день. В общем-то, динамика стабильная, - прокомментировал главный врач краевой инфекционной больницы Александр Боблов.

Напомним, что в связи с первым подозрением на карантин закрыли Краевую клиническую инфекционную больницу в Ставрополе, где лежала пациентка.

ИСТОЧНИК KP.RU