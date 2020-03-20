Мужчине, ногами избившему пенсионера, предъявили обвинение в Дагестане
Следственный комитет по Дагестану предъявил обвинение 34-летнему жителю Буйнакского района. По версии следователя, он нарушил четвертую часть 111 статьи УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сказано в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте.
Как установили следователи, 13 марта 2020 года в Буйнакске к 66-летнему местному жителю пришел обвиняемый. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Молодой мужчина нанес по телу и голове пострадавшего множество ударов, от которых он через пять дней умер.
- По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении СКР по Дагестану.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU