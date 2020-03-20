Мужчине, ногами избившему пенсионера, предъявили обвинение в Дагестане

20 Март 2020 2020-03-20T16:30:02+03:00

Через пять дней после инцидента старик умер

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Следственный комитет по Дагестану предъявил обвинение 34-летнему жителю Буйнакского района. По версии следователя, он нарушил четвертую часть 111 статьи УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сказано в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте.

Как установили следователи, 13 марта 2020 года в Буйнакске к 66-летнему местному жителю пришел обвиняемый. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Молодой мужчина нанес по телу и голове пострадавшего множество ударов, от которых он через пять дней умер.

- По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении СКР по Дагестану.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU