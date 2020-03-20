На Ставрополье мужчина заставлял жену заниматься проституцией

20 Март 2020 2020-03-20T16:55:32+03:00

Супруг находил клиентов и отправлял их на съёмные квартиры, где его любимая продавала тело за деньги

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Житель Невинномысска решил заработать деньги, торгуя телом своей жены. Так, «заботливый» муж опубликовал на интернет-сайтах любопытное объявление. В нём ставрополец писал, что его супруга оказывает за деньги интимные услуги сексуального оказании характера.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Невинномысского городского суда, находилось немало клиентов.

Муж-сутенер с удовольствием принимал заказы на предоставление интимных услуг. Он направлял клиентов по адресам на съемные квартиры, где его жена зарабатывала деньги «грязной работой».

Предприимчивый супруг часть суммы забирал и тратил на свои нужны.

Против жителя Невинномысска возбудили уголовные дела по статьям: «Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией» и «Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией».

ИСТОЧНИК KP.RU