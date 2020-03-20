Аттракционы в «Сочи Парке» готовы принимать гостей

20 Март 2020 2020-03-20T18:16:23+03:00

С 20 марта первый тематический парк страны начал работу в новом формате

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Руководство «Сочи Парка» во избежание распространения короновирусной инфекции приняло решение открыть сезон в новом формате. С 20 марта начали работу экстремальные, детские и семейные аттракционы, но при этом отменены шоу и представления, включая встречи в резиденции Бабы-яги. Такой режим продолжится до середины апреля. Комплекс будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00, без выходных.

Дополнительную информацию об изменениях работы «Сочи Парка» и детского развлекательного комплекса «Страна Медведия» можно получить на официальном сайте sochipark.ru.

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