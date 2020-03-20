В Пятигорске две сестры вышли за продуктами и пропали
Если вам известно местонахождение девушек, позвоните по телефонам: 8(879-33) 3-21-42 или 02 (112)
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Следователи просят жителей Ставрополья помочь в поисках двух пропавших сестёр в Пятигорске.
19 марта 13-летняя Роза Григоращенко и 16-летняя Алёна Волошина вышли из дома в продуктовый магазин и пропали.
Фото: пресс-служба СКР по краю (16-летняя Алёна Волошина)
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по региону, с того дня двоюродных сестёр никто не видел.
Если вам известно местонахождение девушек или другие ведения о них, просьба сообщить об этом по телефонам: 8(879-33) 3-21-42 или 02 (112).
ИСТОЧНИК KP.RU