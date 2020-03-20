В многоэтажках Ставрополья будут убираться каждые два часа
Управляющие компании будут проводить уборку в многоэтажных домах в городах и сёлах Ставрополья каждый день.
Как сообщили в пресс-службе ЖКХ региона, специалисты будут убирать каждый день, причём каждые два часа. Кроме этого в подъездах проведут санитарно-гигиеническую очистку с обязательной дезинфекцией. Если точнее, то часто будут протирать поручни и перила лестниц, выключатели в подъездах и дверные ручки.
Не останутся без внимания и офисы управляющих компаний. Их теперь станут чаще проветривать и начнут использовать бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха. Что касается сотрудников с симптомами ОРВИ, то их не допустят к работе.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что каждый день в Ставрополе дезинфицируют 1,5 тысячи единиц общественного транспорта. Процедура проходит утром и еще несколько раз в течение дня.
ИСТОЧНИК KP.RU