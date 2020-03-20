Губернатор рассказал, как жителям Ставрополья вернуться домой из-за рубежа

20 Март 2020 2020-03-20T17:57:26+03:00

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призвал всех жителей вернуться домой из-за рубежа. Это связано с угрозой заражения коронавирусом. С таким призывом глава региона выступил в своем Instagram-аккаунте.

- Министерство иностранных дел страны объявило о том, что будет помогать россиянам вернуться домой из-за границы. Эта работа закреплена за Ситуационно-кризисным центром при МИД, - сказано в сообщении Владимирова.

Губернатор порекомендовал всем, у кого возникли трудности за границей, обратиться в посольство или генконсульство.

- Ведомство настоятельно рекомендует: там, где ещё можно выехать в Россию, любым транспортом, даже с несколькими пересадками – нужно пользоваться этим. Рассчитываю, что ставропольчане этой рекомендацией воспользуются. Ждём их дома! - написал Владимиров в социальной сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU