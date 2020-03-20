На Ставрополье синоптики прогнозируют потепление до 15 градусов
22 марта столбики термометров поднимутся до отметок 13-15 градусов тепла
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По данным регионального Гидрометцентра, 22 марта в крае установится тёплая погода. Столбик термометра может подняться до 11-16 градусов.
При этом 21 марта как в региона, так и в краевом центре прогнозируются дожди.
Температура в этот день будет колебаться от 5 до 7 градусов и от 9 до 11 градусов. 22 марта столбики термометров поднимутся до отметок 13-15 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU