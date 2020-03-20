На Ставрополье синоптики прогнозируют потепление до 15 градусов

20 Март 2020 2020-03-20T18:00:43+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным регионального Гидрометцентра, 22 марта в крае установится тёплая погода. Столбик термометра может подняться до 11-16 градусов.

При этом 21 марта как в региона, так и в краевом центре прогнозируются дожди.

Температура в этот день будет колебаться от 5 до 7 градусов и от 9 до 11 градусов. 22 марта столбики термометров поднимутся до отметок 13-15 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU