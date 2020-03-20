Число ставропольцев с подозрением на коронавирус возросло

20 Март 2020 2020-03-20T18:11:11+03:00

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В своих соцсетях глава Ставрополья Владимир Владимиров поделился новой информацией на тему коронавируса. За сутки проверили 500 человек ближайшего окружения подозреваемой на коронавирус инфекциониста Ирины Санниковой. Выявили еще 11 подозрений на коронавирусную инфекцию. Сейчас проверяют еще 700 человек.

Новые случаи подозрения на коронавирус выявлены на Ставрополье.

- Все – из окружения госпитализированной вчера пациентки с подозрением на коронавирус. Материалы для получения точного заключения мы направили в Новосибирск. Люди – изолированы, под наблюдением врачей. Будем закрывать на карантин больницу, где они лечатся. Слухам не верьте. Никто не умирает, - сказал Владимир Владимиров.

Со 126 человек количество пациентов на карантине выросло в крае до более 300-т. Среди них вернувшиеся недавно из-за границы.

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ИСТОЧНИК KP.RU