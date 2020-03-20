2020-03-20T18:30:04+03:00
Общество

Коронавирус в Северной Осетии: одного пациента госпитализоровали в бокс

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Северной Осетии сообщили на брифинге Минздрава
Антон ШАПОВАЛОВ
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О ситуации с коронавирусом в Северной Осетии рассказали эксперты на брифинге Министерства здравоохранения республики. Министр Тамерлан Гогичаев, главный внештатный инфекционист Валерия Тавасиева, заместитель руководителя Роспотребнадзора Зарема Каболова и представитель ОНФ Клим Галиев провели встречу с журналистам в онлайн-режиме в Instagram.

По данным специалистов, в Северной Осетии под надзором медиков остаются 90 человек. Случаев заболевания пока что нет. Один человек - женщина, вернувшаяся из Италии - госпитализирована в бокс.

- У нее [у пациентки - прим.ред.] взяты пробы анализов, результаты которых мы пока ждем. Но, даже до получения результатов, медики проводят весь комплекс противоэпидемиологических мероприятий, - сказала Каболова.

Со слов Гогичаева, власти знают каждого человека, кто контактировал с помещенной бокс пациенткой. Если тест женщины окажется положительным, все ее окружение пройдет тестирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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