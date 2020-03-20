В Кабардино-Балкарии имамы будут проводить меньше обрядов в мечетях
Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии рекомендовало жителям республики на время отказаться от походов в мечеть. Это связано с угрозой заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба ДУМ КБР.
- Просьба воздержаться от посещения мест массового скопления, от посещения мечети, кроме как по необходимости. Будьте бдительными, следите за гигиеной, используйте антисептики. Избегайте непосредственных физических контактов между собой (в форме рукопожатий и объятий), - сообщают в ДУМ Кабардино-Балкарии.
Имамов попросили сократить количество пятничных обрядов в мечетях и ограничиться обязательными.
- С 23 марта Северо-Кавказскому Исламскому университету имени Имама Абу Ханифы перейти на дистанционное обучение, - добавили в управлении.
ИСТОЧНИК KP.RU