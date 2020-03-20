Чиновника из Правительства Ингушетии уличили в экономическом преступлении

20 Март 2020 2020-03-20T19:44:59+03:00

Первый заместитель председателя отпустили под подписку о невыезде

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Сотрудники МВД России установил причастность бывшего первого заместителя председателя Правительства Ингушетии к преступлению, которое произошло три года назад. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, в 2017 году чиновник был генеральным директором госпредприятия. С его компанией заключили контракт на установку водонапорной башни и бурение артезианских скважин. По факту организация не выполняла своих обязательств, но зато получила 24 миллиона рублей.

- Экс-чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сказано в сообщении МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU