2020-03-20T19:54:51+03:00
Общество

В Ессентуках прошло первое заседание оперативного штаба по предупреждению короновируса

В состав штаба вошли 20 человек
Поделиться:
Фото: мэрия ЕссентуковФото: мэрия Ессентуков
Изменить размер текста:

Специальный штаб в Ессентуках начал свою работу. В него вошли больше 20 человек, среди которых руководство города, врачи-эпидемиологи, представители Роспотребнадзора, главврачи курортных больниц, силовики.

На первом заседании ессентукского оперативного штаба обсуждались вопросы, которые пока касаются лишь профилактических мер, направленных на предупреждение распространения опасного вируса. Председатель штаба, и.о. главы города Ессентуки Евгений Герасимов напомнил об ограничении культурно-массовых мероприятий на территории Ессентуков, проведении дезинфекции учебных заведений и рабочих мест.

МФЦ доложили о принятых мерах защиты при работе с заявителями. Все сотрудники одевают маски и латексные перчатки. При этом ессентучанам предлагается воспользоваться предварительной записью и, по возможности, перенести посещение на более поздние сроки.

Фото: мэрия Ессентуков

Фото: мэрия Ессентуков

На заседании штаба в Ессентуках предложено открыть со следующих выходных ярмарочные площадки для удобства и безопасности покупки продуктов.

Медработники особо отметили, что на время карантина в дошкольных и общеобразовательных учреждениях родителям без каких-либо проволочек выдаются больничные листы. В инфекционную больницу завезены дополнительные кислородные баллоны и аппараты ИВЛ. Ведется работа по подготовке инфекционного госпиталя в одной из частей горбольницы, который, в случае массового инфицирования, примет наряду с инфекционной больницей пациентов. Также уже разработан график экстренных дежурств реаниматологов.

Роспотребнадзор проинформировал членов ессентукского штаба о начале мониторинга городских объектов на предмет соблюдения санитарных требований. Помимо контроля за чистотой помещений, под пристальным вниманием будут и приехавшие из-за границы. Те ессентучане, которые получили предписание о карантине и нарушили требования, будут отслеживать вместе с полицейскими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ессентуках детские учреждения проходят плановую дезинфекцию.
В Ессентуках прошло первое заседание оперативного штаба по предупреждению короновируса
Чиновника из Правительства Ингушетии уличили в экономическом преступлении
В Кабардино-Балкарии имамы будут проводить меньше обрядов в мечетях
Коронавирус в Северной Осетии: одного пациента госпитализоровали в бокс
Аттракционы в «Сочи Парке» готовы принимать гостей
Число ставропольцев с подозрением на коронавирус возросло
На Ставрополье синоптики прогнозируют потепление до 15 градусов
Губернатор рассказал, как жителям Ставрополья вернуться домой из-за рубежа
В многоэтажках Ставрополья будут убираться каждые два часа
В Пятигорске две сестры вышли за продуктами и пропали
На Ставрополье мужчина заставлял жену заниматься проституцией
Мужчине, ногами избившему пенсионера, предъявили обвинение в Дагестане
В Ставрополе рассказали, как получить больничный на время карантина