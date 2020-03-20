В Ессентуках прошло первое заседание оперативного штаба по предупреждению короновируса

20 Март 2020 2020-03-20T19:54:51+03:00

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Специальный штаб в Ессентуках начал свою работу. В него вошли больше 20 человек, среди которых руководство города, врачи-эпидемиологи, представители Роспотребнадзора, главврачи курортных больниц, силовики.

На первом заседании ессентукского оперативного штаба обсуждались вопросы, которые пока касаются лишь профилактических мер, направленных на предупреждение распространения опасного вируса. Председатель штаба, и.о. главы города Ессентуки Евгений Герасимов напомнил об ограничении культурно-массовых мероприятий на территории Ессентуков, проведении дезинфекции учебных заведений и рабочих мест.

МФЦ доложили о принятых мерах защиты при работе с заявителями. Все сотрудники одевают маски и латексные перчатки. При этом ессентучанам предлагается воспользоваться предварительной записью и, по возможности, перенести посещение на более поздние сроки.

Фото: мэрия Ессентуков

На заседании штаба в Ессентуках предложено открыть со следующих выходных ярмарочные площадки для удобства и безопасности покупки продуктов.

Медработники особо отметили, что на время карантина в дошкольных и общеобразовательных учреждениях родителям без каких-либо проволочек выдаются больничные листы. В инфекционную больницу завезены дополнительные кислородные баллоны и аппараты ИВЛ. Ведется работа по подготовке инфекционного госпиталя в одной из частей горбольницы, который, в случае массового инфицирования, примет наряду с инфекционной больницей пациентов. Также уже разработан график экстренных дежурств реаниматологов.

Роспотребнадзор проинформировал членов ессентукского штаба о начале мониторинга городских объектов на предмет соблюдения санитарных требований. Помимо контроля за чистотой помещений, под пристальным вниманием будут и приехавшие из-за границы. Те ессентучане, которые получили предписание о карантине и нарушили требования, будут отслеживать вместе с полицейскими.

ИСТОЧНИК KP.RU