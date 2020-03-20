В Ессентуках детские учреждения проходят плановую дезинфекцию.

20 Март 2020 2020-03-20T19:59:40+03:00

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Все детские дошкольные, школьные и учреждения дополнительного образования города в полном объеме оснащены дезинфицирующими средствами. Обработка помещений идет строго в соответствии с санитарным графиком.

В каждой школе и саду имеется запас необходимых для обработки средств. Их наличие ежедневно проверяет специальная комиссия Управления образования города. Сегодня на средства дезинфекции выделены дополнительные финансы.

Также в качестве благотворительной помощи частным предпринимателем города Ессентуки были переданы 500 литров дезинфицирующего средства для обработки всех видов поверхностей. Это, примерно, двухмесячный запас необходимого оъема. В школах и детсадах обрабатываются подоконники, стены, полы, пищеблоки и санитарные комнаты.

ИСТОЧНИК KP.RU