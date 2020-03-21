Житель Ставрополья выиграл в лотерею 800 тысяч рублей

21 Март 2020 2020-03-21T11:16:50+03:00

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В Ставропольском крае - очередной победитель лотереи. Житель краевого центра правильно угадал комбинацию цифр в очередном розыгрыше лотереи "5 из 36".

- По правилам лотереи нужно угадать все числа выигрышной комбинации в первом поле билета и не угадать во втором. Тиражи государственной лотереи проходят пять раз в день, - сообщили в пресс-службе "Гослото".

Победитель угадал цифры 5, 1, 3, 14, 22 в первом поле билета и не угадал четыре цифры во втором. Почему житель региона выбрал именно эти цифры, станет известно, как только он обратится за получением выигрыша.

ИСТОЧНИК KP.RU