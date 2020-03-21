Кадыров рассказал о ситуации с коронавирусом в Чечне

21 Март 2020 2020-03-21T13:26:59+03:00

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В Чечне прошло заседание Оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Заболевших в республике нет, но все, кто приезжает из-за границы, уходят в самоизоляцию. Таковых на данный момент 193 человека.

По словам Рамзана Кадырова, с продовольственной и энергетической безопасностью в регионе все нормально и большее напряжение доставляет даже не само распространение вируса, а истерика вокруг него в СМИ.

- Я поручил вместе со СМИ проводить разъяснительную работу с населением. Нужно объяснить людям меры предосторожности и рассказать о наводящих панику мифах вокруг коронавируса, - сообщил Кадыров в "Вконтакте". -Если кто-то из лиц преклонного возраста испытывает затруднения с продовольствием, ему срочно доставят все необходимое

Также глава республики озаботился возможным ростом цен на продукты: их буду контролировать с этого дня.

ИСТОЧНИК KP.RU