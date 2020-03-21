Минздрав рассказал о количестве зараженных коронавирусом в Ставропольском крае

21 Март 2020 2020-03-21T17:18:40+03:00

В ведомстве уточнили количество зараженных коронавирусом в Ставропольском крае на 21 марта 2020 года

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Министерство здравоохранения Ставропольского края обнародовало информацию о количестве зараженных коронавирусом в Ставропольском крае на 21 марта 2020 года. Пациентов, сдавших положительный тест на COVID-19, - 11. Все они находятся в стационаре в изолированных боксах, хотя, как сообщают в ведомстве, симптомов заболевания у них пока не наблюдается.

- Их анализы направлены на проверку в лабораторию «Вектор» Новосибирска, - уточнили в министерстве. - В ставропольских лабораториях были обследованы более 230 человек, а всего в регионе сделано около 1200 тестов на коронавирус.

На базе больниц открыто пять дополнительных лабораторий. К приему пациентов подготовлены 4 инфекционные больницы, а также инфекционные отделения в обычных больницах. В случае неблагоприятного развития событий в министрестве обещают развернуть мобильный госпиталь для больных. Запас масок, противовирусных препаратов и средств защиты есть.

- В крае открыта «горячая линия» по коронавирусу. Позвонить на нее можно по телефонам: 8-962-448-59-80, 8(8652)36-78-74, 8-800-1000-738, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU