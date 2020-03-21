2020-03-21T17:33:00+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии выявили двух заболевших коронавирусом

Об этом сообщили в оперативном штабе
Виталий КЛИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кабардино-Балкарии анализы подтвердили наличие вируса COVID-19 у двух пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Оба человека находятся инфекционных боксах и изолированы от других пациентов, их состояние оценивается как средне тяжелое. Это первый случай выявления зараженных в республиках Северного Кавказа.

В Ставропольском крае, по данным оперативного штаба, за сутки появился один новый заболевший с диагнозом, подтвержденным в Центре вирусологии "Вектор". Еще 11 человек находятся под подозрением на наличие вируса. Их анализы проверяются. Сами заразившиеся находятся в изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кабардино-Балкарии выявили двух заболевших коронавирусом
Минздрав рассказал о количестве зараженных коронавирусом в Ставропольском крае
Кадыров рассказал о ситуации с коронавирусом в Чечне
Житель Ставрополья выиграл в лотерею 800 тысяч рублей
В Ессентуках детские учреждения проходят плановую дезинфекцию.
В Ессентуках прошло первое заседание оперативного штаба по предупреждению короновируса
Чиновника из Правительства Ингушетии уличили в экономическом преступлении
В Кабардино-Балкарии имамы будут проводить меньше обрядов в мечетях
Коронавирус в Северной Осетии: одного пациента госпитализоровали в бокс
Аттракционы в «Сочи Парке» готовы принимать гостей
Число ставропольцев с подозрением на коронавирус возросло
На Ставрополье синоптики прогнозируют потепление до 15 градусов
Губернатор рассказал, как жителям Ставрополья вернуться домой из-за рубежа
В многоэтажках Ставрополья будут убираться каждые два часа
В Пятигорске две сестры вышли за продуктами и пропали
На Ставрополье мужчина заставлял жену заниматься проституцией
Мужчине, ногами избившему пенсионера, предъявили обвинение в Дагестане
В Ставрополе рассказали, как получить больничный на время карантина