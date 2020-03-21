В Кабардино-Балкарии выявили двух заболевших коронавирусом
В Кабардино-Балкарии анализы подтвердили наличие вируса COVID-19 у двух пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Оба человека находятся инфекционных боксах и изолированы от других пациентов, их состояние оценивается как средне тяжелое. Это первый случай выявления зараженных в республиках Северного Кавказа.
В Ставропольском крае, по данным оперативного штаба, за сутки появился один новый заболевший с диагнозом, подтвержденным в Центре вирусологии "Вектор". Еще 11 человек находятся под подозрением на наличие вируса. Их анализы проверяются. Сами заразившиеся находятся в изоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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