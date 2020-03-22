2020-03-22T11:49:13+03:00
Общество

Детсады продолжат работать на Ставрополье

Карантин отменили по просьбе жителей
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае карантин в детсадах отменили. Как рассказал на брифинге 22 марта министр образования СК Евгений Козюра, работающие родители обеспокоились новостью о закрытии, поскольку оставлять детей многим не с кем. К их мнению прислушались:

- Принято решение детские сады в крае на карантин не закрывать. С понедельника они работают в обычном режиме, - заявил министр.

За родителями осталось право самостоятельно решать: вести ребенка в садик или нет.

Напомним, что с 23 марта по 12 апреля на карантин закрывают школы края. Профильные учебные заведения переведены на дистанционный формат обучения. Массовые мероприятия в регионе отменены. Общественный транспорт Ставрополя ежедневно неоднократно дезинфицируется.

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С 10 марта Санникова, уже являвшаяся носителем вируса, вела пары у студентов, проводила совещания по ситуации с коронавирусом в минздраве, участвовала в конференции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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