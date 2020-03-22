В Минздраве КБР рассказали про состояние заболевших коронавирусом пациентов

22 Март 2020 2020-03-22T12:05:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии "КП-Северный Кавказ" рассказали про состояние заразившихся коронавирусом местных жителей.

- Один пациент находится в среднем стабильном состоянии, - прокомментировали в ведомстве. - Другой - в состоянии легкой степени тяжести.

В республике два случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины и женщины. Как ранее рассказал глава КБР Казбек Коков, их окружение изолировали для наблюдения специалистами. Новых случаев заболевания не зафиксировали.

ИСТОЧНИК KP.RU