2020-03-22T12:05:38+03:00
Происшествия

В Минздраве КБР рассказали про состояние заболевших коронавирусом пациентов

В республике выявлено 2 случая заражения
Евгения СОКОРЕВА
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В министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии "КП-Северный Кавказ" рассказали про состояние заразившихся коронавирусом местных жителей.

- Один пациент находится в среднем стабильном состоянии, - прокомментировали в ведомстве. - Другой - в состоянии легкой степени тяжести.

В республике два случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины и женщины. Как ранее рассказал глава КБР Казбек Коков, их окружение изолировали для наблюдения специалистами. Новых случаев заболевания не зафиксировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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