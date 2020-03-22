В Минздраве КБР рассказали про состояние заболевших коронавирусом пациентов
В республике выявлено 2 случая заражения
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В министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии "КП-Северный Кавказ" рассказали про состояние заразившихся коронавирусом местных жителей.
- Один пациент находится в среднем стабильном состоянии, - прокомментировали в ведомстве. - Другой - в состоянии легкой степени тяжести.
В республике два случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины и женщины. Как ранее рассказал глава КБР Казбек Коков, их окружение изолировали для наблюдения специалистами. Новых случаев заболевания не зафиксировали.
ИСТОЧНИК KP.RU