2020-03-22T14:12:38+03:00
Общество

На Ставрополье потеплеет до +19

Синоптики обещают возвращение весеннего тепла
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Рабочая неделя на Ставрополье начнется с потепления. В понедельник в крае обещают от +13 до +19 и без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный восточный со скоростью всего 5-10 м.с. В Ставрополе 23 марта воздух прогреется до +17. В городах Кавказских Минеральных вод до 18 тепла. В Михайловске термометры покажут+16. В Невинномысске погода разгуляется до +19.

Во вторник в крае передают до 16 градусов выше нуля. В ночное время в ближайшие дни температура на Ставрополье не опустится ниже нуля градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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