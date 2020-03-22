Пациент описал, что происходит в клинике с больным COVID-19 врачом

22 Март 2020 2020-03-22T20:15:51+03:00

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"КП-Северный Кавказ" поговорила с пациентом, который лежит на карантине в госпитале Ставрополя вместе с больной COVID-19 врачом. Главная инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова привезла инфекцию домой с отдыха в Испании и, проигнорировав 14-дневный карантин, заразила 11 человек. Ставрополец Игорь Андрианов, не входит в их число и прямого контакта с Санниковой не имел, но попал в больницу в один с ней день. Поэтому тоже лежит в "инфекционке" на карантине. Вот, что он рассказывает:

- Необходимое лечение мы получаем. Осмотр проходим. Младший медперсонал уже подустал, конечно. Сегодня врача заменили на "внешнего". Она пришла в химзащите - очках, маске, послушала нас и сказала, что идем на поправку. Но пару дней нужно еще уколов поделать, - поделился мужчина с "КП". - Есть ощущение, что стали понимать - пациентов надо держать в курсе всего. Объясняют, просят не пугаться. Мы и раньше не пугались. Но в первой палате вчера было смешно. Пришел туда доктор в химзащите, а тетки его погнали с жуткими воплями и требовали заменить его на главного врача.

С его слов, у больницы дежурят сотрудники Росгвардии, которые следят за соблюдением карантина.

Коронавирус в Ставрополе: актуальная информация на 22 марта 2020 года 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU