Губернатор Ставрополья отметил добровольца, желающего помогать людям на карантине

22 Март 2020 2020-03-22T20:40:57+03:00

Изменить размер текста: A A

У себя в соцсетях губернатор Ставропольского края рассказал про волонтера Сергея, который в письме рассказал, что хочет помогать дюдям на карантине:

Нашелся волонтер, который хочет помогать ставропольцам на карантине.

- Я просто хочу быть полезным. Не важно: доставлять продукты или помогать бабушкам, дедушкам - людям, которые испугались этой ситуации. Просто эту панику вижу - мне больно за людей. Они тратят лишние деньги, которые достаются и так с трудом, - поделился доброволец в кабинете губернатора.

- Я рад, что в нашем крае живут такие люди. Я надеюсь, что у многих это найдёт отклик, - написал Владимир Владимиров на своей странице.

Коронавирус в Ставрополе: актуальная информация на 22 марта 2020 года 00:00 00:00

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Коронавирус в Ставрополе, новости на 22 марта 2020 года: детсады продолжат работать

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на 22 марта 2020 года [информация обновляется]

ИСТОЧНИК KP.RU