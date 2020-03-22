Губернатор Ставрополья отметил добровольца, желающего помогать людям на карантине
У себя в соцсетях губернатор Ставропольского края рассказал про волонтера Сергея, который в письме рассказал, что хочет помогать дюдям на карантине:
Нашелся волонтер, который хочет помогать ставропольцам на карантине.
- Я просто хочу быть полезным. Не важно: доставлять продукты или помогать бабушкам, дедушкам - людям, которые испугались этой ситуации. Просто эту панику вижу - мне больно за людей. Они тратят лишние деньги, которые достаются и так с трудом, - поделился доброволец в кабинете губернатора.
- Я рад, что в нашем крае живут такие люди. Я надеюсь, что у многих это найдёт отклик, - написал Владимир Владимиров на своей странице.
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ИСТОЧНИК KP.RU