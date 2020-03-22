2020-03-22T20:40:57+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья отметил добровольца, желающего помогать людям на карантине

Волонтер готов помочь всем, кто переживает из-за коронавируса [видео, аудио]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

У себя в соцсетях губернатор Ставропольского края рассказал про волонтера Сергея, который в письме рассказал, что хочет помогать дюдям на карантине:

Нашелся волонтер, который хочет помогать ставропольцам на карантине.

- Я просто хочу быть полезным. Не важно: доставлять продукты или помогать бабушкам, дедушкам - людям, которые испугались этой ситуации. Просто эту панику вижу - мне больно за людей. Они тратят лишние деньги, которые достаются и так с трудом, - поделился доброволец в кабинете губернатора.

- Я рад, что в нашем крае живут такие люди. Я надеюсь, что у многих это найдёт отклик, - написал Владимир Владимиров на своей странице.

Коронавирус в Ставрополе: актуальная информация на 22 марта 2020 года

00:00
00:00

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Коронавирус в Ставрополе, новости на 22 марта 2020 года: детсады продолжат работать

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на 22 марта 2020 года [информация обновляется]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Ставрополья отметил добровольца, желающего помогать людям на карантине
Пациент описал, что происходит в клинике с больным COVID-19 врачом
На Ставрополье потеплеет до +19
В Минздраве КБР рассказали про состояние заболевших коронавирусом пациентов
Детсады продолжат работать на Ставрополье
В Кабардино-Балкарии выявили двух заболевших коронавирусом
Минздрав рассказал о количестве зараженных коронавирусом в Ставропольском крае
Кадыров рассказал о ситуации с коронавирусом в Чечне
Житель Ставрополья выиграл в лотерею 800 тысяч рублей
В Ессентуках детские учреждения проходят плановую дезинфекцию.
В Ессентуках прошло первое заседание оперативного штаба по предупреждению короновируса
Чиновника из Правительства Ингушетии уличили в экономическом преступлении
В Кабардино-Балкарии имамы будут проводить меньше обрядов в мечетях
Коронавирус в Северной Осетии: одного пациента госпитализоровали в бокс
Аттракционы в «Сочи Парке» готовы принимать гостей
Число ставропольцев с подозрением на коронавирус возросло
На Ставрополье синоптики прогнозируют потепление до 15 градусов
Губернатор рассказал, как жителям Ставрополья вернуться домой из-за рубежа
В многоэтажках Ставрополья будут убираться каждые два часа
В Пятигорске две сестры вышли за продуктами и пропали
На Ставрополье мужчина заставлял жену заниматься проституцией
Мужчине, ногами избившему пенсионера, предъявили обвинение в Дагестане
В Ставрополе рассказали, как получить больничный на время карантина